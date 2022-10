Senckenberg-Ausstellung zum Klimawissen aus der Vergangenheit

Wie können Erkenntnisse über das Klima in einer sehr fernen Vergangenheit beim Verständnis des künftigen Klimas helfen? Das ist das Thema einer neuen Ausstellung mit dem Titel "Klimawissen schaffen" im Frankfurter Senckenberg Museum, die heute öffnet. Die Spurensuche der Forscherinnen und Forscher führte dabei in die Erdzeitalter der späten Kreidezeit und des Eozän. Sie waren geprägt von einem hohen Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre und hohen Temperaturen.

Die Ausstellung ist nach Angaben des Museums so konzipiert, dass Besucher den Forschenden gewissermaßen über die Schulter blicken können und erfahren, was die Wissenschaftler bei ihrer Arbeit motiviert. Beispiele der Analyse sogenannter Klimaarchive werden gezeigt. So wird etwa der Zahnschmelz eines Urpferdchens aus der Grube Messel untersucht oder die Jahresringe einer Muschel, in denen der Salzgehalt des Wassers aufgeschlüsselt werden kann.