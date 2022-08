Tennis-Star Andrea Petkovic will Karriere beenden

Die Darmstädter Tennisspielerin Andrea Petkovic hat am Rande der US Open das Ende ihrer Karriere angekündigt. "Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte sie in der ARD-Sportschau gestern Abend. "Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss."

Die Entscheidung stehe fest, so Petkovic. Darüber zu sprechen, falle ihr aber noch schwer. Vor einigen Tagen hatte Petkovic ein Trainingsvideo auf Instagram veröffentlicht, mit der Bildunterschrift "The last dance" ("Der letzte Tanz"). Petkovic ist 34 Jahre alt. In ihren 16 Jahren als Profi hat sie sieben Einzeltitel gewonnen. Einen ihrer größten Erfolge feierte sie 2014 in Paris, als sie es bei den French Open bis ins Halbfinale schaffte.