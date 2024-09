Guten Morgen!

Es ist früh, es ist nass - also machen wir es uns kuschelig in unserer Frühaufsteherrunde. Willkommen zum Ticker am Donnerstag! Mein Name ist Antje Buchholz. Was nachrichtlich in Hessen los ist, schreibe ich bis 10 Uhr auf. Mal sehen, was der Tag bringt.

Sie dürfen sich wie immer gerne per Mail beteiligen: mit Lob, Anregungen oder Kritik. Ich freue mich auch, wenn Sie mich auf Tippfehler aufmerksam machen. Gerne können Sie auch ein Foto schicken (hier hochladen).