Das Wetter: Sonne und bis zu 20 Grad

Schauen wir auf's Wetter. Über dem Funkhaus in Frankfurt ist es gerade noch dunkel, aber am klaren Himmel kann man die Sterne gut sehen. Im Laufe des Tages soll überall in Hessen die Sonne scheinen, sonst ziehen dünne Schleierwolken über den Himmel. Am Abend wird es von Westen her bewölkter, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen erreichen noch einmal bis zu 20 Grad in Südhessen sowie 15 Grad im Norden. Dazu weht ein schwacher Wind.