Luftsicherheitsbranche: Tarifverhandlungen ohne Ergebnis

Gähnende Leere in den Terminals des Frankfurter Flughafens am vergangenen Dienstag. Grund waren die Warnstreiks des Sicherheitspersonals. Lediglich Transitpassagiere wurden abgefertigt. Nun müssen Flugreisende auch in den nächsten Wochen mit ähnlichen Aktionen der Gewerkschaft Verdi rechnen. Denn der Tarifkonflikt in der Luftsicherheitsbranche wird möglicherweise bis in die reisestarke Osternzeit hinein dauern. Eine Sprecherin der Arbeitgeber teilte mit, in der Nacht sei die fünfte Verhandlungsrunde ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft Verdi habe ein verbessertes Angebot ausgeschlagen. Man habe zwar vereinbart, übernächste Woche weiter zu verhandeln - bis dahin könne es allerdings neue Streiks geben. Verdi hatte zuletzt am Dienstag die Kontrolleure an neun deutschen Flughäfen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.