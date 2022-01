Corona: Neuer Höchststand, neue Hotspots

Apropos Corona, die aktuellen Zahlen will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, auch wenn sie wenig Anlass zur Freude bieten: Denn mit 7.895 Neuinfektionen binnen eines Tages meldet das Robert-Koch-Institut wieder einen neuen Höchststand (gestern: 6.660). Im selben Zeitraum gab es 15 weitere Todesfälle. Die landesweite Inzidenz stieg auf 468,2 - und damit deutlich, gestern lag sie noch bei 417,6. In Frankfurt kratzt der Wert inzwischen an der 800er-Marke, Wiesbaden und Darmstadt liegen um 600.

In Kassel gelten ab heute die verschärften Hotspot-Regeln. Groß-Gerau und der Main-Kinzig-Kreis liegen heute den dritten Tag in Folge über 350 und müssen die strengeren Regeln deswegen ab morgen einführen. Damit sind in Hessen nun 11 der 26 Kreise und kreisfreien Städte Hotspots. Alle Zahlen finden Sie hier.