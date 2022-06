Guten Morgen!

Hallo und schön, dass Sie schon wach genug sind, um hier heute früh wieder mitzulesen. Wilkommen im Mittwochs-Morgenticker am 1. Juni - und was heißt das? Genau, Startschuss für das 9-Euro-Ticket! Ich bin mit dem Rad zum hr gefahren, habe aber auch das Ticket. Was ist mit Ihnen, steigen Sie um? Oder sind auf Ihrem Weg zur Arbeit heute vielleicht die Bahnen und Busse etwas voller als sonst? Schreiben Sie mir gerne dazu.

Ansonsten schauen wir hier wie immer, was der Tag heute so bringt. Nachrichten aus der Nacht gibt es natürlich auch. Ich bin Sophia Averesch und bis 10 Uhr hier an den Tasten im Morgenticker.