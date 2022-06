Guten Morgen!

Falls Sie zur frühen Stunde noch nicht ganz wach sind, hier eine kleine Orientierungshilfe: Heute ist Dienstag, der 14. Juni, und Sie lesen den Morgenticker von hessenschau.de. Zusammen gucken wir hier auf alles, was in der Nacht in Hessen passiert ist und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Anja Engelke und Sie können mir gerne schreiben. Fotos können Sie hier hochladen. Den Weg zur Kaffeemaschine finden Sie ja sicherlich selbst. Los geht’s.