Guten Morgen und frohes Neues!

Neues Jahr, neue Woche, neues Glück - einen wunderschönen guten Morgen der aus der hessenschau.de-Redaktion und alles Gute für das neue Jahr, in das Sie hoffentlich sicher und geschmeidig reingekommen sind! Wir starten also gemeinsam in die erste Woche im neuen Jahr. Das fühlt sich schon besonders an. In den nächsten Stunden schauen wir hier, was in Hessen in der Nacht los war und heute früh los ist. Ich bin Meliha Verderber. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir gerne eine Nachricht - und schöne Fotos aus Hessen bitte hier hochladen. Und los geht’s!