70 Jahre alter Motorradfahrer nach Unfall gestorben

Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz in Fürth im Odenwald (Bergstraße) an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 70-Jährige hatte gestern nach Polizeiangaben auf der Bundesstraße 38 in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er fuhr zunächst in eine Leitplanke und rutschte dann über die Fahrbahn in einen Graben. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Darmstadt geflogen, dort starb er kurze Zeit später.