Fan-Rede an WM-Ausrichter Katar berührt auf Instagram

Eine Fan-Rede vom DFB-Kongress am Montagabend in Frankfurt berührt derzeit auf Instagram viele Menschen: Fan-Vertreter Dario Minden vom Verein "Unsere Kurve e.V. Frankfurt" war ans Mikrofon getreten und hatte in einfachen, klaren Worten auf Englisch gesagt, worum es ihm und den Fans bei der umstrittenen Fußball-Weltmeisterschaft im Gastgeberland Katar geht. "Fußball ist für jeden da. Es spielt keine Rolle, ob du lesbisch oder schwul bist. Es ist für alle da, für die Jungen, für die Mädchen und alle dazwischen", betonte Minden.

Im Publikum saß auch der katarische Botschafter. Minden wandte sich in seiner Rede direkt an den Vertreter aus Katar: "Schaffen Sie die Todesstrafe ab. Schaffen Sie alle Strafen ab, die mit sexueller Identität zu tun haben." Die Weltmeisterschaft und das Gastgeberland stehen in der Kritik, weil in Katar beispielsweise Homosexualität verboten ist und es noch immer die Todesstrafe gibt. Auch beim Bau der Stadien soll es zu massiven Menschenrechtsverletzungen gekommen sein.