Feld bei Weiterstadt in Flammen

Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern stand gestern Abend ein Feld in Weiterstadt-Gräfenhausen (Darmstadt-Dieburg) in Flammen. Aufgrund der momentanen Trockenheit breitete sich das Feuer schnell aus, die Löscharbeiten dauerten Stunden. Noch ist unklar, was den Brand auslöste. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch nichts sagen. Verletzt wurde niemand.

Erst gestern hatten wir auf hessenschau.de über die akute Waldbrandgefahr berichtet, die vor allem im Süden Hessens hoch ist. Tatsächlich brannte gestern auch noch ein Waldstück mit Totholz auf rund 1.000 Quadratmetern in Höchst im Odenwald. Außerdem mussten die Feuerwehrleute in der Nacht einen weiteren Brand in Weiterstadt löschen: Im Stadtteil Braunshardt stand eine Wiese in Flammen, die Löscharbeiten dauerten laut Polizei bis kurz nach Mitternacht.