Partys im Freien sorgen weiter für Diskussionen in Frankfurt

Tanzen bis nach Mitternacht, Müll an jeder Ecke und Wildpinkler: Partys auf öffentlichen Plätzen bleiben auch nach Wegfall der Corona-Beschränkungen ein Dauerthema. Der Versuch, in Frankfurt die überwiegend jungen Leute durch Livemusik und Foodtrucks in die anwohnerärmere Innenstadt zu locken, trägt dabei mäßigen Erfolg: Einerseits sei das Angebot für viele offenbar nicht attraktiv genug, um zu wechseln, sagte Stefan Röttele vom Frankfurter Entsorgungsdienst (FES) der Nachrichtenagentur dpa. Zum anderen habe eine Anwohner-Klage dem nächtlichen Treiben dort bereits die juristische Grundlage entzogen.

Die Frankfurter Ordnungsdezernentin Annette Rinn (FDP) dagegen hält die Maßnahmen für erfolgreich. Das Alternativprogramm in der Innenstadt, die "Nachtschicht Hauptwache", werde inzwischen gut angenommen. Zusätzlich habe man den Versuch gestartet, den Friedberger Platz nicht mehr schon ab 22 Uhr zu räumen und zu reinigen. Dadurch würden die Feiernden sich nicht mehr auf andere Plätze verlagern, was in der Vergangenheit ebenfalls Anwohner störte. Man lasse die nächtlichen Zusammenkünfte jetzt auslaufen und reinige den Friedberger Platz erst in den frühen Morgenstunden.