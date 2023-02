Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Idstein (Rheingau-Taunus) ist in der Nacht ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Küche des Mannes in Brand geraten. Die Rettungskräfte fanden den 48-Jährigen in seiner Wohnung auf dem Boden vor. Der Mann kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Rund 40 Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten zwischenzeitlich ihre Wohnungen verlassen. Auch sechs Hunde und eine Katze konnten in Sicherheit gebracht werden. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte alle zurück ins Haus. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.