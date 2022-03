Feuerwehr rettet Frau aus dem Main

Die Feuerwehr hat gestern am Westhafen in Frankfurt am späten Abend eine Frau aus dem Main gerettet. Wie die Polizei auf hr-Nachfrage am Morgen bestätigte, war die Frau mit voller Bekleidung ins Wasser geraten. Wie sie in den Main kommen konnte, ist noch unklar. Sie musste im Anschluss mit einer Unterkühlung in die Frankfurter Uniklinik gebracht werden.