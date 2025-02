Guten Morgähn

Hallo zusammen! Heute ist Montag und so fühlt es sich auch an. Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und konnte das Computer-Passwort nach nur drei Fehlversuchen richtig eingeben. Muss an den eingefrorenen Pfoten liegen. Es ist kalt in Hessen.

Ich taue Finger und Gehirn jetzt langsam auf und dann haue ich in die Tasten, was die Lage so hergibt. Es zeichnet sich allerdings kaum etwas ab. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, können Sie mir elektronische Post senden.