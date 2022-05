Frankfurter Künstler setzt Zeichen gegen Krieg

Ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist nicht abzusehen. In Frankfurt prangt am Höchster Bahnhof ein neues Graffiti, das wenige Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs entstanden ist. Der Frankfurter Künstler Oğuz Şen wollte damit ein Zeichen gegen Krieg setzen. Es zeigt eine verwundete Friedenstaube am Boden, im Hintergrund das Wort "WAR" (Krieg), dazu die Parole "Nie wieder Krieg" (so lautet unter anderem die Schlusszeile eines Gedichts von Kurt Tucholsky, wie auch das aktuelle Album der Hamburger Rockband Tocotronic).

Şen hatte im März 2016 gemeinsam mit Justus Becker mit einem Riesen-Graffiti von dem damals ertrunkenen Flüchtlingskind Aylan Kurdi für Schlagzeilen gesorgt. In 40 Stunden hatten die beiden Künstler das 120 Quadratmeter große Motiv an die Molenmauer am Osthafen gemalt - in Sichtweite der Europäischen Zentralbank (EZB).