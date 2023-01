Wetter: Weiterhin Wind- und Sturmböen

Die Ausläufer vom Sturmtief "Axel" sind auch heute noch in Hessen zu spüren, es ist in vielen Teilen windig, in höheren Lagen stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in vielen Teilen Hessens weiterhin vor Wind- und Sturmböen. Besonders für Nord- und Mittelhessen hat der DWD für heute Morgen noch Warnungen "vor markantem Wetter" herausgegeben (orange markiert in der Karte). Einen Überblick über die Wetterwarnungen für Hessen sehen Sie in unserer interaktiven Karte (hier folgt der Stand von 6.15 Uhr):

Stand 6.15 Uhr: Die Karte mit Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Hessen. Bild © Screenshot/hr

Achten Sie auf herabfallende Äste und Gegenstände, wenn Sie das Haus heute verlassen.