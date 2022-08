Frankfurt zieht nach München meiste Pendler an

Frankfurt zieht nach München die zweitmeisten Pendlerinnen und Pendler an. Nach einer Auswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendelten 2021 fast 385.000 Menschen zum Arbeiten in die Stadt. Das sind halb so viele Menschen, wie in Frankfurt als Einwohner gemeldet sind. In Offenbach hingegen gibt es laut der Studie mehr Aus- als Einpendler, was für Großstädte ungewöhnlich sei, sich aber mit der Nähe zu Frankfurt erklären lasse.

Bundesweit haben im vergangenen Jahr fast 60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nicht an ihrem Wohnort gearbeitet. Dabei legten Pendler durchschnittlich fast 17 Kilometer zurück. Für 3,6 Millionen Pendelnde war der einfache Arbeitsweg länger als 50 Kilometer. Die Auswertung des Bundesinstituts basiert auf Daten der Bundesagentur für Arbeit. Die Statistik zeigt aber nicht, wie viele Pendler wegen Corona im Homeoffice tätig waren. Auch über die Verkehrsmittel sagen die Daten nichts aus.