Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

In einem Mehrfamilienhaus in Dietzenbach (Offenbach) hat es am Abend gebrannt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 22 Uhr in einem Kellerverschlag des Gebäudes ausgebrochen. Insgesamt gerieten 16 Kubikmeter abgestellter Gegenstände in Brand. Die Feuerwehr musste die Sachen auseinanderziehen, um an die Glutnester zu gelangen und diese dann zu löschen. Die Arbeiten wurden durch die starke Rauchentwicklung erschwert. Verletzt wurde niemand.

Das Haus musste jedoch komplett geräumt werden werden und ist derzeit nicht bewohnbar, weil Strom und Wasser abgestellt wurden. Die meisten der etwa 35 Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter, eine fünfköpfige Familie sowie ein weiterer Mensch wurden in einem Hotel untergebracht. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge entstand ein Schaden in Höhe von 150.000 bis 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt.