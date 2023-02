THW-Helfer aus Hessen brechen in die Türkei auf

Nach den schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Tausenden Toten machen sich heute hessische Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks (THW) auf den Weg in die Türkei. Gemeinsam mit Helfern aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden sie am Morgen vom Flughafen Köln-Bonn in das Erdbebengebiet aufbrechen. Im Katastrophengebiet herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, es droht ein Schneesturm. Die Linken-Vorsitzende Janine Wissler aus Frankfurt, die das Erdbeben in der türkischen Stadt Diyarbakir erlebte, sprach auf Twitter von einem "Wettlauf gegen die Zeit".

Noch immer werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Tausende Gebäude stürzten ein, mehr als 4.200 Menschen starben laut jüngsten Angaben aus der Nacht. Bisherigen Informationen zufolge wurden in der Südtürkei und in Nordsyrien zudem mehr als 15.000 Menschen verletzt. Zweimal hatte die Erde am Montag gebebt - mit Stärken von 7,7 und 7,5. Mehr zur Situation vor Ort lesen Sie im Liveblog auf tagesschau.de .