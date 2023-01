Frankfurt: Stadtverordneter wütet gegen Silvester-Randalierer

Der Frankfurter Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf (SPD) hat in einem Video auf Instagram die Silvester-Randalierer in Berlin scharf kritisiert und sie unter anderem als "Menschen ohne Gehirn" bezeichnet. Später löschte er seinen virtuellen, rassistischen Wutausbruch wieder, wie die Frankfurter Rundschau berichtete . Die Satire-Partei "Die Partei" in Frankfurt sicherte es und stellte es auf Twitter.

Im Video macht der SPD-Politiker unter anderem Asylsuchende für die Ausschreitungen verantwortlich: "In welchem Land leben wir denn eigentlich? Wo Menschen, die hierher kommen, weil sie auf der Flucht sind, weil sie Schutz suchen, sich dann hier so zu benehmen, was sie sich zu Hause nicht trauen würden?"

Bäppler-Wolf distanziert sich von Rechtspopulisten

Auf Instagram erklärte Bäppler-Wolf, wieso er sein Video-Statement gelöscht habe. Er weigere sich, sich "von den falschen Typen Applaus aufdrängen zu lassen für etwas, was ich weder so gesagt, noch so gemeint habe", schrieb er. Er wolle nicht mit "Rechtspopulisten in einem Atemzug genannt" werden und brauche ihre Zustimmung nicht, betonte er.