Orange-Day: Viele Aktionen zum Tag gegen Gewalt an Frauen

Heute ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Orange Flaggen, orange Kleidung, orange Regenschirme: Die Farbe Orange ist das Symbol dieses Aktionstags. Weltweit gehen deshalb Menschen auf die Straße, auch in vielen hessischen Städten und Gemeinden sind Aktionen geplant. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass viel zu viele Frauen Gewalt ausgesetzt sind - meistens sogar vom eigenen Partner.

Oft wurden im Zuge der Orange-the-World-Kampagne Häuser orange angestrahlt, doch dieser Tradition macht dieses Jahr die Energiekrise einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen werden vielerorts orange Fahnen gehisst: in Hessen zum Beispiel auf der Kurfürstlichen Burg Eltville, am Gießener Rathaus und in allen Kommunen des Schwalm-Eder-Kreises. Oder auch vor dem Haupteingang des Frankfurter hr-Funkhauses am Dornbusch. Für ein Foto ist es noch zu dunkel - ich liefere später eins nach. Auch Kundgebungen gibt es heute überall im Hessenland, zum Beispiel in Frankfurt um 17 Uhr an der Konstablerwache oder in Fulda um 16 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.