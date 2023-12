Mangel an Plätzen für Kinder in Krisensituationen

In hessischen Kommunen fehlen immer wieder Plätze für Kinder und Jugendliche in Krisensituation. Gemeinden schlagen Alarm. Jugendämter finden keine Familien nach sogenannten Inobhutnahmen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) spricht von alarmierenden Mitteilungen von Beschäftigten. Es sei berichtet worden, dass Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes von ihren Teamleitungen angehalten wurden, Kinder und Jugendliche privat und persönlich in Obhut zu nehmen. Den schwarzen Peter wollen sich Kommunen aber nicht zuschieben lassen.

2022 wurden von den Jugendämtern landesweit nach Angaben des Statistischen Landesamtes in 16.600 Fällen Gefährdungseinschätzungen für Kinder und Jugendliche eingeleitet. Das seien sieben Prozent mehr als im Vorjahr und mehr als doppelt so viele wie zum Beginn der statistischen Erfassung 2012 gewesen. In 5.600 Fällen seien von den Ämtern eine akute oder latente Gefahr für das Kindeswohl festgestellt worden, was ein neuer Höchststand gewesen sei.