Regen, Wind und manchmal sogar Sturm

Das Wetter fällt heute mäßig aus: Zunächst bleibt es den hr-Meteorologen zufolge noch trocken, ab dem Mittag fängt es im Nordwesten aber an zu regnen - und am Abend regnet es dann überall in Hessen. Das alles bei Temperaturen von 3 bis 9 Grad. Außerdem wird es, was besonders aus Radfahrer-Sicht nicht so schön ist, ziemlich windig. Sogar von "stürmischen Böen" ist in der Wettervorhersage die Rede. In den kommenden Tage wird es zwar wieder wärmer (bis zu 14 Grad am Mittwoch), aber es bleibt regnerisch und windig.