"Reichsbürger" will Rathaus-Chef in der Rhön werden

Nun zu einer ungewöhnlichen Geschichte, die nicht alle Tage in Hessen vorkommt: In Tann (Fulda) will mit dem 70-jährigen Reinhard Hofmann nicht nur ein schon recht betagter Kandidat Bürgermeister in der kleinen Stadt in der Rhön werden. Der parteilose Bewerber wird auch der Reichsbürger-Szene zugeordnet. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an - auch nicht deren rechtsstaatliche Strukturen wie Parlamente oder Gesetze. Das stellt sich die Frage, wie solch ein Bewerber überhaupt ins Rathaus passt. Die Wähler können die Antwort am 26. Januar bei der Direktwahl geben.