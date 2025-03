Döner-Preise steigen weiter - Frankfurt Spitzenreiter

Döner macht schöner – und vor allem ärmer. Der Preis für das beliebte Fastfood-Sandwich ist in Hessen weiter gestiegen. 7,90 Euro kostet derzeit im Schnitt ein Döner, wie das hr-Marktmagazin Mex mit Daten von Lieferando errechnet hat. Im Jahr zuvor waren es noch 40 Cent weniger.

Am günstigsten dreht sich der Spieß demnach in Kassel mit einem Durchschnittspreis von 6,60 Euro und damit einem Plus von 20 Cent zum Vorjahr. Den größten Preissprung gibt es in Wiesbaden von 7,10 auf 7,90 Euro. Und mit Abstand am teuersten – na, klar – ist der Döner in Frankfurt mit sage und schreibe 9,60 Euro (plus 30 Cent).

In mir noch gut vertrauten grauen Vorzeiten kostete das türkische Wunderwerk – ähnlich lebensrettend wie Tiefkühlkost – auch mal 3,50 Euro oder noch früher 5 Mark. Man wird nicht jünger – und trotz Döner wohl auch nicht schöner.