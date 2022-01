Missbrauchsfall in Rotenburg: Taten laut Bild zwischen 2012 und 2015

Über die Missbrauchsvorwürfe gegen einen ehemaligen Grundschulleiter in Rotenburg (Fulda) haben wir gestern bereits berichtet. Der Mann soll Kinder sexuell missbraucht und außerdem pornografisches Material angefertigt haben. Er sitzt seit Mitte Dezember in Untersuchungshaft, wie jetzt erst bekannt wurde.

Die Bild-Zeitung schreibt heute, dass die Taten in den Zeitraum von 2012 bis 2015 gefallen seien. Ihre Quelle gibt die Zeitung nicht an. In diesem Zeitraum war der Beschuldigte nach hr-Informationen allerdings noch nicht an der Grundschule in Rotenburg angestellt, sondern an einer anderen Grundschule in der Nähe von Eschwege (Werra-Meißner). Diese verließ er im Sommer 2016 - laut Medienberichten aus "privaten Gründen", etwa um mehr Zeit für seine Nebentätigkeit als Chorleiter zu haben.