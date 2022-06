Limburger Regens nach Vorwürfen tot aufgefunden

Der Leiter des katholischen Priesterseminars in Limburg, Christof May, ist gestern tot aufgefunden worden, wie das Bistum an seine Mitarbeiter schrieb. Der Regens sei am Vortag in einem persönlichen Gespräch "zu Vorwürfen übergriffigen Verhaltens" angehört worden. Danach habe der Limburger Bischof Georg Bätzing ihn von allen Ämtern freigestellt. Mehr zu den Vorwürfen stand in der Mail nicht. Im Laufe des Tages will das Bistum eine Stellungnahme veröffentlichen.