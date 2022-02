Gehen Hessen die Schulleiter aus?

93 Schulleiterinnen oder Schulleiter und 107 Stellvertreter fehlten im vergangenen Herbst in Hessen. In allen Fällen, in denen eine Vakanz nicht vermieden werden konnte, sei eine Vertretung sichergestellt worden, teilte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit. Frei werdende Stellen sollten zwar eigentlich so ausgeschrieben werden, dass es nahtlos einen Nachfolger gibt. Doch wenn etwa jemand aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gehe, sei das oft nicht vorher absehbar. Manchmal werde auf die Schnelle auch kein passender Bewerber gefunden. In solchen Fällen werde aber immer eine kommissarische Schulleitung eingesetzt, betonte Lorz. Zuletzt hatte ein Frankfurter Grundschulleiter für Aufsehen gesorgt, der seinen Ruhestand aufschieben wollte, aber nicht durfte.