Wiesbadener Prozess gegen Cum-Ex-Schlüsselfigur Berger beginnt

Im milliardenschweren Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte beginnt ein zweiter Prozess gegen die Schlüsselfigur Hanno Berger: Der Steueranwalt soll sich ab heute vor dem Landgericht Wiesbaden verantworten. In dem Verfahren gegen den 71-Jährigen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sind Verhandlungstermine bis in den August angesetzt. Seit April steht Berger auch in Bonn vor Gericht.

Der frühere Finanzbeamte gilt als Architekt der Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland, bei dem Banken den Staat um geschätzt einen zweistelligen Milliardenbetrag prellten. Dabei schoben Investoren Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch rund um den Dividendenstichtag hin und her. Berger beriet Banken und vermögende Investoren bei der Konstruktion der Aktiendeals. Er hatte die Vorwürfe zurückgewiesen und argumentiert, es habe sich um ein damals legales Steuersparmodell gehandelt.