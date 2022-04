Endspurt für Eisläufer in Lauterbach

Der Winter feiert sein Comeback in Hessen - da bietet sich doch ein Ausflug zum Schlittschuhlaufen an. In Lauterbach (Vogelsberg) öffnet die Eishalle heute zum letzten Mal für diese Saison: Von 14 bis 16.45 Uhr und von 20 bis 22 Uhr können Hobby-Sportlerinnen und -Sportler aufs Eis. Am Samstag und Sonntag spielen dann die Lauterbacher Luchse in der Eishockey-Hessenliga um den Titel. Danach ist endgültig Schluss in der Eishalle - bis zum nächsten Winter.