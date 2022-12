Guten Morgen!

Der Morgenticker ist wie immer pünktlich zur Stelle - schön, dass Sie auch wieder dabei sind! Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Wenn Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik haben, freue ich mich über eine Mail. Gerne können Sie auch ein Foto (hier hochladen) schicken. Heute in den frühen Morgenstunden - also quasi jetzt - soll es ein Mondspektakel am Himmel zu sehen geben, vielleicht schafft es der eine oder die andere von Ihnen ja, das mit der Kamera für uns alle festzuhalten.