Geldautomat in Breuna gesprengt

Zweite Streikwoche der Metaller beginnt

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie gehen in die zweite Woche. Auch im Bezirk Mitte - also in Hessen, Rheinland-Pfalz, Thüringen und im Saarland - wollen die Beschäftigten noch einmal "eine Schippe drauflegen", wie IG-Metall-Bezirkschef Jörg Köhlinger mitteilte. Gestreikt wird heute nach Gewerkschaftsangaben etwa bei der KGM Kugelfabrik in Fulda, bei ThyssenKrupp in Burghaun (Fulda) und bei Smiths Detection in Wiesbaden.

In der ersten Warnstreikwoche hatten im Bezirk laut IG Metall mehr als 34.000 Beschäftigte zeitweise die Arbeit niedergelegt. Deutschlandweit seien es über 200.000 Menschen gewesen. Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten dauerhaft acht Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bislang unter anderem eine Einmalzahlung angeboten.