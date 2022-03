Wasserkuppe und Willingen: letztes Ski-Wochenende

Wer noch einmal Ski fahren möchte, muss sich sputen. Am Sonntag endet die Wintersportsaison in den hessischen Skigebieten. In Willingen/Upland (Waldeck-Frankenberg) sind der noch der K1 Sessellift, der Ritzhagen Sessellift und das Förderband am Ritzhagen geöffnet. Auf der Wasserkuppe in der Rhön endet ebenfalls am Sonntag um 18 Uhr die Skisaison.

Die Liftbetreiber ziehen insgesamt ein positives Resümee. Dank Kunstschnee aus den Schneekanonen war die Saison überdurchschnittlich gut. Ab Montag rüsten die Betreiber ihre Anlagen auf die Sommerrodelbahnen um.