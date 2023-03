Guten Morgen!

Glück hat einen festen Platz im Kalender, wussten Sie das? Heute ist tatsächlich International Day of Happiness . Diesen Aktionstag haben die Vereinten Nationen vor zehn Jahren festgelegt, die Glück als den Ausgleich von Ökonomie, Sozialem und Umwelt definieren. Der UNO zufolge geht es um das Wohlergehen für alle Menschen auf der Welt. So einfach und schön, wie "Weltglückstag" klingt, ist es also leider nicht. Glück macht Arbeit.

In diesem Sinn, liebe Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher, willkommen zum Morgenticker an diesem Weltglücksmontag! Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Wenn Sie Lob oder Kritik loswerden wollen, freue ich mich über eine Mail. Gerne können Sie uns auch ein Foto (hier hochladen) schicken.