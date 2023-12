Einkauf per Drohne – Rund 1.700 Flugkilometer bei Pilotprojekt

Lebensmittel, Klopapier oder andere Artikel werden via Drohne und Lastenrad geliefert. Bei einem seit Anfang Oktober laufenden Test in Michelstadt (Odenwald) sind nach Angaben von Projekt-Beteiligten bereits rund 1.700 Flugkilometer zurückgelegt worden.

"Wir haben seit dem Start des Pilotprojekts im Oktober über 100 Bestellungen per Drohne ausgeliefert", teilte ein Sprecher des Drohnenherstellers und -betreibers Wingcopter auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Im Schnitt gebe es mehr als zwei Bestellungen am Tag.

Das Angebot soll die Nahversorgung in der Gegend verbessern. Bei dem vom Bundesverkehrsministerium mit 430.000 Euro unterstützten Projekt soll der Warentransport per E-Lastenrad dabei mit dem Drohnentransport kombiniert werden. Beteiligt sind unter anderem die Frankfurt University of Applied Sciences, Wingcopter und der Telekommunikationskonzern Vodafone.

Bei dem Projekt werden die im Internet bestellten Waren mit einem Lastenrad an den Stadtrand gefahren. Von dort fliegen die Drohnen sie dann an den Rand eines Ortsteils, von wo sie mit einem weiteren Lastenrad zum Endverbraucher gefahren werden. Aus rechtlichen Gründen können die Drohnen nicht bis vor eine Haustür fliegen. Sie können maximal 4,5 Kilogramm Last tragen.