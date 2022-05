Darmstädter Studierende bauen Elektro-Rennwagen

An der Hochschule Darmstadt haben Studierende einen Elektro-Rennwagen entwickelt, mit dem sie gegen andere Hochschulen antreten wollen. Der "F22", wie die Rennsportgruppe ihren Boliden getauft hat, beschleunigt mit über 100 PS in unter drei Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Damit ist er sogar deutlich potenter als die Verbrenner-Kollegen aus den Vorjahren, wie das selbsternannte Formula Student-Team der Hochschule Darmstadt (FaSTDa) bei der Vorstellung gestern Nachmittag mitteilte. Der Clou dabei: Die insgesamt vier Motoren sitzen direkt an den Rädern, damit bleibt mehr Platz für den Akku.

Der Rennwagen, der optisch an eine Mischung aus Formel-1-Wagen und Go-Kart erinnert, ist eine echte Gemeinschaftsarbeit: Rund 60 Studierende aus 16 Studiengängen haben seit vergangenem Herbst viel Zeit und Schweiß in den "F22" gesteckt. Das soll sich im Sommer möglichst auszahlen, wenn es am Hockenheimring sowie in Italien, Spanien und Ungarn auf die Rennstrecke geht. Zu ihrem 15-jährigen Jubiläum will sich die Rennsportgruppe dann am liebsten mit einer Top-Platzierung selbst beschenken.