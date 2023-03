Glättewarnungen für fast ganz Hessen - viele Unfälle

Für fast alle Kreise und Städte in Hessen besteht heute früh eine Glättewarnung : In der Nacht kam es bereits zu zahlreichen Unfällen auf glatten Straßen. In Nordhessen mussten die Einsatzkräfte besonders oft ausrücken - 30 Mal seit gestern Abend. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, seien die meisten Unfälle auf den Schnee zurückzuführen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, in den meisten Fällen habe es sich jedoch um Unfälle mit Blechschäden gehandelt.

Vier Lastwagen blieben liegen und kamen erst von der Stelle, nachdem gestreut wurde. Die Polizei musste die Auf- und Abfahrt der A44 in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) zeitweise komplett sperren. Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee sorgten dort für eine "rutschige Lage", sagte ein Sprecher.

Auch in Osthessen schneite es am Abend stark. Zunächst gab es aber nur wenige Unfälle, wie die Polizei in Fulda mitteilte. Der Winterdienst sei vielerorts im Einsatz. Im Süden und Westen Hessens gab es der Polizei zufolge keine Verkehrsprobleme durch Schnee. Heute früh besteht einzig für Groß-Gerau keine Glättewarnung.