Guten Morgen

... und willkommen in unserer beliebten Frühaufstehendenrunde! An der Frankfurter Messe habe ich mir mal wieder eine kleine Zweitdusche auf dem Fahrrad abgeholt (siehe Foto). Entsprechend wach sitze ich nun im Funkhaus am Dornbusch, bereit in die Tasten zu hauen. Mein Name ist Antje Buchholz. Bis 10 Uhr erfahren Sie hier, was in Hessen los ist. Sie können sich gerne auch am Ticker beteiligen, indem Sie mir eine Mail schicken. Oder auch erfrischende Schnappschüsse (hier hochladen).

Rasensprenger vor der Frankfurter Messe heute Morgen Bild © Antje Buchholz/hr