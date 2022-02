Erstes Speiseeis der Saison

Winterblues, dazu die Omikron-Welle – Zeit für positive Nachrichten: Der Frühling steht vor der Tür. Vielleicht nicht meteorologisch, aber: Die ersten Eisdielen öffnen wieder. Als eine der ersten in Hessen machen Maya und Geison Destro ihr Café "EisBegehrt" in Nidderau (Main-Kinzig) wieder auf - bei kühlen Temperaturen eher ungewöhnlich, in den vergangenen Jahren kamen die Eisfans trotzdem in Scharen. Einige Eisdielen hatten allerdings auch gar nicht geschlossen oder aber öffnen erst später ab März. So oder so: Eiscreme ist gut für die Seele.