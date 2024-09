Statisten für Räumungsübung gesucht

Sollten Sie am Samstag noch nichts vorhaben und die womöglich letzten Sonnenstrahlen dieses Jahres für einen Ausflug der besonderen Art nutzen wollen, folgt an dieser Stelle ein Freizeit-Tipp: Die Burg Ronneburg bei Altwiedermus (Main-Kinzig) bietet an diesem Wochenende nämlich einen Spaß für die ganze Familie, wie auf einem Flyer zu lesen ist. "Wir proben den Ernstfall und brauchen DICH mit Kind und Kegel", greifen die Veranstalter bei ihrem Aufruf tief in die Pathos- und Phrasenkiste. Worum es geht? Die Freiwillige Feuerwehr Ronneburg führt eine großangelegte Räumungsübung durch und sucht dafür Statisten.

Heißt: Sie stolzieren mit ihren Liebsten nichtsahnend über das Burggelände und sobald der Alarm erklingt, suchen sie sich den nächstbesten Rettungsweg und rennen nach draußen. Escape Room in echt also. Und bei Bedarf gibt es auch noch eine stabile Seitenlage gratis dazu. "Erlebe hautnah, wie Burgwachen und Rettungskräfte Hand in Hand für deine Sicherheit sorgen und Erstmaßnahmen einleiten", rühren die Organisatoren die Werbetrommel. Der Eintritt zu diesem Spektakel ist übrigens frei, los geht's um 17 Uhr.