On-Demand-Shuttle "Emil" in Taunusstein beliebt

Nach einem Jahr mit "Emil" hat die Stadt Taunusstein Bilanz gezogen. So heißt der Ruf-Shuttle, der auf Abruf an über 1.200 Stellen in den vielen Ortschaften der Stadt im Taunus hält. "Emil" steht für Elektromobil - und 22.500 Taunussteinerinnen und Taunussteiner haben den Shuttle genutzt, wie die Stadt jetzt mitteilte. Jeden Monat seien es ein paar hundert Menschen mehr gewesen. Laut Analyse fuhren die Menschen mit dem Ruf-Shuttle zum Bahnhof, zur Sporthalle oder auch zum Einkaufen. Die meisten nutzten dafür eine App auf dem Handy. Die Stadt will nun versuchen, die Kosten für das Angebot zu senken. Ähnliche Shuttles gibt es in Hessen übrigens auch im Kreis Offenbach mit dem "Hopper", in Darmstadt mit dem "Heinerleiner" und um Nieder-Eschbach in Frankfurt mit "Knut".