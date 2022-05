Waaahnsinn!

Was für ein Morgen, zu dem ich Sie hier zum Ticker begrüßen kann! Eintracht Frankfurt hat die Europa League gewonnen. Kein Traum, alles genau so in echt gestern Abend in Sevilla passiert. Der eine oder andere wird deshalb wohl fehlen in unserer Frühaufsteherrunde (entschuldigt!). Mein Name ist Antje Buchholz, und ich schaue bis 10 Uhr tapfer mit Ihnen, was in Hessen los ist (in Frankfurt: der helle Wahnsinn). Gerne können Sie mich auch per Mail unterstützen (funktioniert auch, wenn Sie noch keine Stimme haben). Seien Sie gnädig mit mir, denn auch für mich gilt heute der gute, alte Late-Lounge-Slogan: War spät gestern ...