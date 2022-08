Schwerer Unfall zwischen Pkw und Tram

In Frankfurt-Niederrad ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei gestern Nachmittag berichtete, kollidierten dabei ein Pkw und eine Straßenbahn miteinander. Der 21 Jahre alte Autofahrer wurde bei dem Unfall, der sich bereits am Dienstag ereignet hatte, in seinem Wagen eingeklemmt, um den Mann zu befreien, musste die Feuerwehr im Anschluss das Fahrzeugdach aufschneiden. Der 21-Jährige wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls verletzt wurde eine 53 Jahre alte Frau, die sich als Fahrgast in der Straßenbahn befand und in dieser stürzte.