Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist Freitag, Sie wissen, was das bedeutet: Nur noch ein Morgenticker, dann ist schon Wochenende. Wenn das mal nix ist. Also nichts wie rein in den letzten Morgenticker der Woche. Bis 10 Uhr schauen wir gemeinsam auf den Morgen, darauf, was in der Nacht passierte und was der Tag noch bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schicken. Let's go!