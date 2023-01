Briefwahlunterlagen für Frankfurter OB-Wahl können beantragt werden

So langsam wird es ernst in Frankfurt: Ab heute können Briefwahlunterlagen für die Oberbürgermeisterwahl am 5. März beantragt werden. Auf frankfurt.de gibt es einen entsprechenden Online-Antrag. Man kann die Briefwahlunterlagen aber auch per QR-Code ordern, der sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungen befindet, die ab dem 26. Januar verschickt werden. Oder auch klassisch mit dem handschriftlich ausgefüllten Antrag an der Wahlbenachrichtigung per Post.

Damit die Briefwahlstimmen pünktlich eingehen, rät die Stadt, die Unterlagen spätestens bis zum 22. Februar zu beantragen. Denn am 5. März wird in Frankfurt im Wahllokal gewählt. Der Wahlschein wird dann übrigens so lang wie nie sein: 20 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich für den OB-Posten.