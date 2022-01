Guten Morgen!

Na sowas, das neue Jahr hat gefühlt doch gerade erst angefangen, und jetzt ist schon der 20. Januar. Damit ist heute Tag der Kaffeepause, wie ich soeben gelernt habe. Wenn Sie also noch beim Morgenkaffee sind: Genießen Sie ihn in vollen Zügen. Dabei lässt sich ja auch ganz wunderbar der Morgenticker verfolgen. Bis 10 Uhr schauen wir zusammen darauf, was in der Nacht in Hessen passiert ist und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Anja Engelke. Schreiben Sie mir gerne. Fotos können Sie hier hochladen.