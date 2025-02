Großer Rosen-Check vor Valentinstag

Die Meldungslage ist an diesem Morgen nicht gerade erbaulich, schauen wir doch mal nach vorne: Kurz vor dem Valentinstag haben nicht nur Blumenhändler alle Hände voll zu tun, sondern auch der Pflanzenschutzdienst am Frankfurter Flughafen. Wie das Regierungspräsidium Gießen berichtete, haben die 14 Beschäftigten in den letzten beiden Wochen 14,5 Millionen Rosen auf Schädlinge untersucht. Denn: Alle Rosen, die am Flughafen in Frankfurt ankommen, müssen laut EU-Richtlinie kontrolliert werden. Und vor dem großen Tag der Liebenden kommen natürlich besonders viele Rosen in Frankfurt an.

In ihnen könnten sich Schädlinge mit den klangvollen Namen Heerwurm oder Zitruswickler verstecken - und sich dann bei uns weiter ausbreiten und schlimmstenfalls große Schäden verursachen, wie es hieß. Im letzten Jahr wurden die beiden Schädlinge den Angaben nach EU-weit in über 100 Importsendungen mit Rosen gefunden. Die EU stellte daraufhin Regularien auf, die die Schädlingsverbreitung eindämmen sollen.