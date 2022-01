Mehr Corona-Infizierte in den Heimen

Die Omikron-Welle hat nun auch die hessischen Altenheime erreicht. Die Zahl der mit Corona infizierten Bewohner hat sich innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt, wie die Hessische Heimaufsicht beim Regierungspräsidium Gießen dem hr mitteilte. Demnach sind aktuell 590 der knapp 60.000 Bewohnerinnen und Bewohner in Hessen positiv getestet, in der Vorwoche waren es 283. Auch unter den Beschäftigten haben sich die Corona-Fälle fast verdoppelt - von 325 auf 607. Die gute Nachricht: An Corona gestorben sind zuletzt weniger Heimbewohner. In den vergangenen sieben Tagen waren es 13 Menschen, in der Vorwoche 19. Insgesamt liegen die Corona-Zahlen in den Heimen um ein Vielfaches niedriger als im vergangenen Winter. Damals starben rund 3.000 Heimbewohner in Zusammenhang mit dem Virus.